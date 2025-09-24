CALCIO COPPA ITALIA PROMOZIONE. Tarros-Magra Azzurri derby decisivo

In programma stasera l’ultima giornata del primo turno di Coppa Italia di Promozione. Nel girone G si giocano Canaletto Sepor-Follo (Tanca 19.30, arbitro Sandri di Spezia) e Beverino-Levanto (Beverino, 20 arbitro Romeo di Spezia). In classifica Follo in vetta con 6 punti, Beverino e Levanto 3, Canaletto 0. Follo già qualificato con un turno d’anticipo in quanto in vantaggio negli scontri diretti con Levanto e Beverino. Nel girone H invece qualificazione ancora in bilico. Il programma prevede: Don Bosco-Santerenzina (Falconara 18 arbitro Ugolini di Spezia), Tarros Sarzanese-Magra Azzurri (Luperi 20 arbitro De Longis di Chiavari). Il match più interessante è il derby della Val di Magra tra rossoneri e azzurri, divisi soltanto da un punto. Da seguire anche la sfida tra salesiani e santerenzini che si disputerà a campi al Falconara vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. Il girone è guidato dalla Tarros Sarzanese con 4 punti seguita da Don Bosco e Magra Azzurri a 3, Santerenzina a 1.

Paolo Gaeta