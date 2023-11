CALCIO, COPPA ITALIA SERIE D. Alla Varesina basta un guizzo vincente di Polenghi. L’Arconatese si arrende di misura e saluta il torneo

La vendetta è servita. La Varesina riscatta il cappaò di campionato contro l’Arconatese estromettendola dalla Coppa Italia con il punteggio di 1-0. I rossoblù di Marco Spilli (nella foto) hanno sin dall’inizio imposto i loro ritmi agli ospiti producendo diverse occasioni che avrebbero potuto dare al punteggio proporzioni più ampie. Il primo sussulto è dell’Arconatese con Alberton che al 2’ manda alto. Al 14’ Lusha va a botta sicura, ma Robbiati salva la porta della Varesina. I rossoblù passano al 28’ con Polenghi che, servito da Perin, infila Giroletti. Al 32’ Orellana Cruz potrebbe raddoppiare ma il suo colpo di testa è sventato in corner dal portiere ospite. La Varesina ha altre opportunità per allargare il bottino, al 39’ Oboe approfitta di un’uscita di Giroletti per colpire, ma coglie la traversa. Nella ripresa la squadra di casa mantiene il comando delle operazioni. Al 10’ Gatti, con una gran botta, mette a lato. Al 14’ è Grieco a mancare il 2-0 grazie a una punizione che sfiora l’incrocio dei pali. L’Arconatese prova a rientrare in partita con Messina, ma il suo tiro dal limite al 31’ termina oltre la traversa. Nel finale i padroni di casa beneficiano di un paio d’altre occasioni per raddoppiare ma Vitale, al 32’, conclude fuori misura e Isufi, al 45’, si produce in una girata troppo debole.

Cristiano Comelli