Calcio Coppa Italia. Valentino Mazzola e Asta Taverne pronte a sfidarsi

La stagione di Mazzola ed Asta Taverne inizia oggi con la partita di Coppa Italia delle 15,30 al campo Bruno Ceccarelli di Cerchiaia. La squadra guidata dal mister Stefano Bartoli è cambiata molto rispetto allo scorso anno, ma ha mantenuto intatta l’ossatura del gruppo. "È già un mese che stiamo lavorando – spiega Bartoli – la squadra è cambiata abbastanza. Sono arrivati diversi nuovi giocatori, ma si è cercato di mantenere intatta la struttura di base. Già oggi la formazione sarà abbastanza rinnovata, quindi il lavoro è stato lungo e continuerà a esserlo, perché c’è ancora bisogno di amalgamare bene il gruppo".

La partita di Coppa darà il via ufficiale alla stagione 2025/2026, che si preannuncia caratterizzata da un girone B di Eccellenza particolarmente incerto ed equilibrato. "Il campionato sarà difficile e importante – osserva Bartoli – credo che ci siano sette o otto squadre che partono per vincere, sarà bello impegnativo, bello e stimolante. Noi ci faremo trovare in una buona condizione".

"Finalmente ci siamo - ha detto invece Ghizzani – contro una formazione che conosciamo e che conosce noi. Mi aspetto un impatto forte con la gara per acquisire forza ed entusiasmo che devono essere le nostre caratteristiche per tutta la stagione".