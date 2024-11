CALCIO COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA. Bolanese affida la panchina a Ravecca

Bolanese

3

Riomaior

1

BOLANESE: Biagioni, Sommovigo, Lapperier, Billi, Podenzana, Castellanotti (78’ Lorieri), Dascanio (59’ Deidda), Tacchini, Elhdiy (46’ Maggiari), Briselli (46’ Colombo), Serusi (46’ Degano). All. Macchini.

RIOMAIOR: Savani, Bonfiglio (70’ Azzaro), Civieri, Saloni (54’ Fazio), Gasparini L., Pasini P., Volpi, Rossi (46’ Crovara), Milone, De Lucia, Manfroni. All. Cervia.

Arbitro: Lenzi di Spezia

Reti: 47’ Manfroni, 60’ Deidda, 65’ Tacchini, 76’ Maggiari.

BOLANO - La Bolanese ha scelto il nuovo allenatore: sarà Luca Ravecca (ex Castelnovese), che guiderà i giallorossi domenica contro Cogornese. La Bolanese, guidata per l’occasione dal dirigente Cristian Macchini, ha salutato l’avvento del nuovo coach battendo in rimonta per 3-1 il Riomaior in Coppa Liguria. Al 47’ ospiti in vantaggio con Manfroni; il pari al 60’ del neoontrato Deidda. Al 65’ Tacchini, con un tiro-cross daa 40 metri, sorprende Savani. Al 76’ il tris del neoentrato Maggiari da sottomisura su cross di Sommovigo.

P.G.