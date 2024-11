CALCIO COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA. Il Casarza è troppo forte, Colli travolto

Colli

1

Casarza Ligure

7

COLLI: Vingiano, Menotti, Lorenzini E., Biagini, Lippi, Casti, Paganini, Palagi F., Sturli, Musetti, Santucciu. (A disp. Franceschini, Tioli, Ferulli, Lorenzini N., Caprino, Pennucci, Miserendino). All. Fregoso.

CASARZA LIGURE: Cambiano, Bertagna, Del Corso (60’ Mangini), Zolla, Pimentel (80’ Padi), Esposito, Copello (55’ Giacopello), Vatteroni, Sala, Monticone, Molinelli (46’ Paterno). All. Stagnaro.

Arbitro: Lena di Spezia.

Reti: 5’ Copello, 25’ Monticone, 55’ Palagi F., 60’ Paterno, 65’ Pimentel, 75’ Paterno, 80’ Sala (rig.), 90’ Monticone.

CASTELNUOVO MAGRA - Il Casarza Ligure si conferma in vetta al girone 6 della Coppa Liguria vincendo 7-1 a Castelnuovo sul Colli. Con la vittoria della Boolanese sul Riomaior la classifica a una giornata dalla fine è questa: Casarza 6, Bolanese e Riomaior 3, Colli 0. Il 5 febbraio saranno decisivi lo scontro diretto Riomaior-Casarza e la sfida tra Bolanese e Colli. Tornando alla partita dell’altra sera, netto dominio degli ospiti già primi in classifica in campionato.