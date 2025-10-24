Calcio Coppa Liguria Prima categoria. Bru.Borg. beffato dal Lavagna. Lerici fa suo il derby col Cadimare

Sconfitta casalinga del Bru.Borg e vittoria del Lerici nel derby col Cadimare (con lo stesso risultato, 2-1) nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima categoria. Il Bru.Borg di Valter Lunghi regge bene il confronto con il forte Lavagna (attuale capolista in campionato a punteggio pieno) e per volume di gioco profuso e occasioni da rete create, avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Ospiti in gol al 14’ con Traversaro. Al 20’ e al 24’ Favazza e Baccelli potrebbero pareggiare ma da buona posizione vedono le loro conclusioni parate dal portiere. Al 26’ il raddoppio di Tortorella. Al 62’ Fiocchi potrebbe riaprire il match ma solo davanti al portiere calcia alto.

Nel finale all’85’ Polani accorcia le distanze per l’1-2 finale. Bru.Borg. costretto ora a ribaltare il risultato nel match di ritorno. Al Falconara di San Terenzo il Lerici allenato da Andrea Gatti si impone per 2-1 sul Cadimare. La partita si sblocca nella ripresa al 50’ con la rete lericina di Broccini che finalizza una bella triangolazione con Pesalovo e l’ex di turno Verona. Proprio quest’ultimo raddoppia siglando il “gol dell’ex“ al 67’ con un gran tiro dai 25 metri. In chiusura al 92’ i bianconeri ospiti accorciano le distanze con Gueye Pape che sfrutta una disattenzione difensiva. La qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno.

Paolo Gaeta