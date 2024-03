Calcio Coppa Liguria Prima categoria. Marolacquasanta esce di scena in semifinale. Il team di Pedretti incassa il poker dalla Cogornese

Marolacquasanta

1

Cogornese

4

MAROLACQUASANTA: Ancorati, Pulciani (46’ Chiappini), Paparcone, Poletti (54’ Guano), Eminente, Truffello, Parra (60’ Piastra), Quattromani (46’ Tregrosso), Castro, Ciccarello (46’ Garibotti), Porqueddu. All. Pedretti.

COGORNESE: Tagliavia, Morano, Brizzolara, Mazzino, D’Apaos, Rugari (55’ Salvatori), Bottini (73’ Perazzo), Mosto, Biancardi (78’ Migone), Larizza, Romanengo. All. Montemarano.

Arbitro: Romeo della Spezia.

Reti: 41’ Larizza (rig.), 51’ Rugari, 57’ Biancardi, 69’ Salvatori, 72’ Castro.

LA SPEZIA – Il Marolacquasanta è eliminato dalla Coppa Liguria di Prima categoria. Il team di Ivano Pedretti nella seconda giornata del girone di semifinale perde per 4-1 al ‘Tanca’ in notturna con la Cogornese (nel girone riposava il Pieve Ligure). In virtù di questo risultato la classifica del girone vede in testa i cogornesi con tre punti ed una differenza reti di +3 seguiti dal Pieve Ligure sempre a tre punti ma con una differenza reti di +2 con i marolini ultimi a zero punti. Pertanto nella terza e decisiva giornata che si terrà il 20 marzo alla Cogornese per qualificarsi basterà pareggiare il confronto diretto con la Pieve Ligure che sarà, invece, costretta a vincere avendo battuto soltanto per 2-0 nella prima giornata il Marolacquasanta che, invece, riposerà. Partita combattuta nel primo tempo per poi vedere prevalere nella ripresa la maggior qualità degli ospiti. Sblocca al 41’ Larizza che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo di Porqueddu in area su Biancardi. Al 51’ il raddoppio di Rugari dal limite con un preciso rasoterra su appoggio di Biancardi che al 57’ fa il tris con un bel tocco su cross di Mosto. Al 69’ il poker del neoentrato Salvatori su assist di Mazzino. Al 72’ Castro segna il gol della bandiera locale con un preciso diagonale.

Paolo Gaeta