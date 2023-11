Calcio Coppa Liguria Prima categoria. Marolacquasanta vince la sfida con il Brugnato Marolacquasanta vince 3-2 contro Brugnato e chiude la qualificazione a punteggio pieno. Garibotti, Ricciardi e Eminente segnano per i marolini, Messina e Sarti per i brugnatesi. Polini espulso al 77'. Partita emozionante con il Brugnato che non molla nonostante l'inferiorità numerica.