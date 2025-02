Calcio Coppa Liguria Seconda categoria. Vezzano, che impresa. Un poker da semifinale

Santa Maria del Taro1Vezzano4(dopo i tempi supplementari)

SANTA MARIA DEL TARO: Zappettini, Isaja, Demartini (91’ Rossini), Sivori, Brakollari, Carretto, Nassani (79’ Bianchi), Montedonico (99’ Sambuceti), Ulivi, Borinato, Santos Silva. All. Asterini.

VEZZANO: Evangelisti, Costa, Bonamino (79’ Tavilla), Ilari, Luti Besenghi (73’ Agolli), Rossini, Ricciardi, Garcia Loza, Balsamo, Maggini (78’ Irrera), Sacchi (109’ Rosales). All. Vatteroni.

Arbitro: Valdi di Chiavari.

Reti: 25’ Santos Silva, 85’ Balsano, 96’ e 118’ Garcia Loza, 116’ Irrera.

SANTA MARIA DEL TARO – Missione compiuta per il Vezzano che, con una grande prestazione, si impone con un netto 4-1 nei tempi supplementari a Santa Maria del Taro (Parma) qualificandosi così per le semifinali della Coppa Liguria di Seconda categoria. La gara di andata a Bottagna si era chiusa sull’1-1 con pareggio vezzanese nei minuti finali, cosa che si è puntualmente verificata anche al ritorno: pertanto si sono resi necessari i tempi supplementari per stabilire un vincente. Nei 30 minuti di ’over time’ sono venuti fuori i ragazzi di Ivan Vatteroni, che hanno dominato un avversario molto forte, attualmente secondo in classifica nel girone E del campionato.

Dopo una fase di studio al 25’ gli emiliani passano in vantaggio per merito di Sacchi. Al 35’ Balsamo potrebbe pareggiare ma il suo tiro è rimpallato. All’85’ i vezzanesi pareggiano con Balsamo che realizza in un’azione nata da una rimessa laterale di Garcia Loza. Si va ai supplementari e dopo 6 minuti ancora Garci Loza ribalta il risultato per gli ospiti, sfruttando una sponda di Sacchi sempre sugli sviluppi di una rimessa laterale. Al 116’ il tris di Irrera con un tiro dai 30 metri che infila l’incrocio dei pali. Infine al 118’ il poker di Garcia Loza in contropiede che realizza così una doppietta. Il Vezzano giocherà in semifinale con il Borgo Rapallo: gara d’andata prevista al ‘Macera’ di Rapallo il 2 aprile, il ritorno in programma a Bottagna il 23 aprile.

P.G.