CALCIO COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA. Migliarinese e Arcola si giocano la qualificazione

Si chiuderà fra oggi e mercoledì il turno della Coppa Liguria di Seconda categoria. Il programma che emetterà i verdetti definitivi è il seguente: Girone U. Villaggio-Monterosso (mercoledì 8 Cogorno ore 20), riposa San Salvatore. Classifica: Monterosso 3 punti (differenza reti +6), Villaggio a 3 (differenza reti +4) e Atletico San Salvatore a 0. In tutti gli altri gironi si giocherà oggi. Girone V. Madonnetta-Ceula (Camaiora Santo Stefano 15 arbitro Della Monica di Spezia), riposa Vezzano. Classifica: Ceula 3 punti, Madonnetta e Vezzano 1. Girone X. Colli-Abianese (Castelnuovo Magra 10.30 Ricci di Spezia), Romito Magra-San Lazzaro Lunense (Romito Magra 10.30 Coccoluto di Spezia). Classifica: Colli 6 punti, San Lazzaro e Romito Magra 3, Albianese 0. Girone Z. Mamas Migliarinese-Arcola Garibaldina (Pieroni 15 Terenziani di Spezia), riposa Rebocco. Classifica: Mamas Migliarinese 3 punti (differenza reti +2), Arcola Garibaldina 3 (differenza reti +1), e Rebocco a 0. La partita più interessante dei vari gironi è sfida al vertice del girone Z Migliarinese e Arcola Garibaldina con in palio la qualificazione al turno successivo. P.G.