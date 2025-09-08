Calcio Coppa Promozione. Acquaviva al top. Cappelli e Fiorilli piegano il Pienza
ACQUAVIVA 2 PIENZA 0
ACQUAVIVA: Bellucci Muccifori (81’ Incenzo) Laudani Parricchi Pandolfi (67’ Landi) Casagni (52’ Favilli) Bianchi Cappelli Ferretti (71’ Biscaro Parrini) Fiorilli (58’ D’Abbrunzo). Panchina: Santicioli, D’Antonio, Borgheresi, Palumbo. Allenatore Cresti.
PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pecci, Ajdini, Pinsuti, Vargiu, Camillucci, Valente, Begnardi, Doka. Panchina: Canapini, Guerra, Mensini, Barbetti, Voroneanu, Marku, Chechi, Pinsuti, Tiradritti. Allenatore Camillucci.
Arbitro: Lo Bello di Siena.
Reti: 3’ Cappelli, 42’ Fiorilli.
ACQUAVIVA DI M. – Nel secondo match del triangolare di Coppa Italia di Promozione l’Acquaviva liquida il Pienza con due reti nel primo tempo e si porta a quota tre punti con la Sinalunghese. Al 3’ chirurgico sinistro di Cappelli per l’1-0 per i padroni di casa che al 10’ con Fiorilli sfiorano il raddoppio. Al 23’ Pandolfi chiama Tafarella ad una difficile deviazione in corner mentre al 42’ Fiorilli insacca chiudendo il primo tempo e praticamente il match.
