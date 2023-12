Calcio Coppa Promozione. Colpo Montalcino. Pieragnoli segna. Pienza sconfitto

PIENZA

0

MONTALCINO

1

PIENZA: Biagiotti, Marzocchi (75’ Ciolfi), Da Frassini, Barbieri, Guerra, Pinzuti, Esposito, Camillucci, Scaccia, Veliz, Rinaldi. Allenatore Pacini.

MONTALCINO: Trapassi, De Iorio, Lachi, Palumbo (46’ Berardi), Matteini (46’ Acatullo), Mattii, Pierangioli, Pecci (46’ Scali), Girolami, Ciolli, Tozzato. Allenatore Francini.

Arbitro Marchi di Siena.

Rete: 10’ Pierangioli.

PIENZA – Il Montalcino si aggiudica per 1-0, in trasferta con il Pienza, il secondo atto del triangolare di Coppa di Promozione. Decide in apertura la rete di Pierangioli: sua la deviazione decisiva per la conquista dei tre punti del Montalcino, in vista della gara casalinga con la Sansovino del 20 dicembre. Incontro determinante per la qualificazione ai quarti. Sansovino che aveva battuto per 3-0 nella prima sfida sempre il Pienza, che è dunque adesso fuori dalla competizione. Rinaldi è arrivato a un passo dal pareggio per il Pienza: bravo Trapassi a dire no.