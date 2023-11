Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria. Campiglia, Petroio, Monticchiello e Vescovado vincono e accedono alle semifinali

ANCAIANO

1

CAMPIGLIA

2

ANCAIANO – Si impone di misura il Campiglia, che accede alle semifinali di Coppa provinciale di Terza. Riesce la formazione ospite, nel primo tempo, a incanalare la sfida nella giusta direzione grazie alla doppietta da parte di Maccioni, che in un caso realizza un autentico eurogol, spedendo di prima intenzione, dal limine dell’area, un pallone giunto sui suoi piedi in seguito a una respinta. Reazione dell’Ancaiano, che riduce le distanze nella ripresa grazie a Ferrandi. Cerca sino all’ultimo il pari la compagine di casa. Pastorelli ci prova, ma sulla linea Mustone si produce in un salvataggio prodigioso.