Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria. Passa il Pontremoli . ValliZeri recrimina

ValliZeri

3

Pontremoli

4

VALLIZERI: Gavellotti, Kadiu, Ferrari, Falcone (76’ Bertolini), Venuti, Sadiq, Es Saharoui, Nouiti Jaouad, Petacchi, El Khir (79’ Nouiti Salah), Agrida. All. Albareni.

PONTREMOLI: Matteucci, Marianelli, Tanini (46’ Bregasi), Ribolla, Cervara, Chakir, Tarantola, Ramaj, Ferrara, Oddo, Gussoni (77’ Binda). All. Capiferri.

Arbitro: Cerchiai di Carrara.

Marcatori: 4’ e 49’ rig. Ferrara (P), 17’ Gussoni (P), 21’ e 44’ Agrida (V), 36’ Petacchi (V), 86’ Ramaj (P).

VILLAFRANCA – Sette gol, rimonte e sorpassi, tante occasioni fallite, due paratone. A leggerla così ValliZeri-Pontremoli potrebbe sembrare una di quelle gare da antologia del calcio, di quelle partite che ti ricordi tutta la vita. Ma così non è perché tutto, o quasi, è praticamente condensato da errori difensivi sia sull’uno che sull’altro fronte. Parte forte il Pontremoli che, vincendo, si è assicurato il passaggio alla semifinale di Coppa Provinciale di Terza categoria. Al 4’ Ferrara con un preciso rasoterra scagliato da posizione angolata manda la palla a sbattere sul palo interno e termina la sua corsa gonfiando la rete (0-1). Al 17’ raddoppio ospite con lo sgusciante Gussoni che segna su assist di Ferrara. Reazione dei valligiani che dopo 4’ riaprono la partita con il giocatore migliore in campo, Agrida. I valligiani improvvisamente diventano padroni del campo e tutta la retroguardia dei pontremolesi soffre da morire e vengono colpiti una seconda volta da Petacchi al minuto 36’: il risultato ora è 2-2 e la bilancia della partita pende decisamente dalla parte dell’undici di Albareni. Il Pontremoli è sotto shock, come tutto il gruppo dirigente e prima dell’intervallo Agrida a porta vuota, dopo l’ennesimo ’sbadiglio’ difensivo, segna il sorpasso con la rete del 3-2.

Fine dei giochi? Macché, il direttore di gara in una ammucchiata assegna un calcio di rigore al Pontremoli tra le proteste dei padroni di casa e dal dischetto Ferrara non sbaglia per il 3-3. Da lì viene a galla l’orgoglio degli azzurri che direttamente su calcio di punizione con Ramaj siglano l’incredibile 4-3 finale.

Ebal.