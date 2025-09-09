Calcio Coppa Provinciale Terza Categoria. Un avvio con il botto per Ponte a Elsa e Calasanzio

Avvio con il botto per Ponte a Elsa e Calasanzio, che vincono agevolmente le gare di andata del primo turno di Coppa Provinciale di Terza Categoria e vedono gli ottavi. Partiamo dai biancorossi di Luca Bagnoli, che sul proprio campo hanno fatto loro per 5-0 il derby col Ponzano. Mattatori della gara Alessandro Bagnoli e Famiglietti, entrambi autori di una doppietta, mentre il quinto sigillo porta la firma di Scattini. Taddei ha invece trascinato con una doppietta i gialloblù di coach Dino Biondo vincitori 2-0 sul campo del Giovani Fucecchio 2000. Partono con il piede giusto, sebbene con due successi di misura che lasciano apertissimo il discorso qualificazione, anche Avane e Gavena. I gialloneri empolesi, allenati quest’anno da Daniele Scannerini hanno regolato 2-1 in casa il Malmantile con le reti di N’Guessan e Lunardi, mentre i cerretesi hanno avuto la meglio 1-0 sul terreno amico del Galleno, grazie al rigore trasformato da Brienza. Esordio amaro invece per il Marcialla, che a Cerbaia cede 3-1 all’Atletico Valdipesa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per effetto della rete di Merli. Nella ripresa poi gli uomini di Signorini sono rimasti in nove contro undici ed hanno subito la rimonta.

Simone Cioni