Calcio Coppa Provinciale. Via ai quarti di finale. Petroio-Sant’Albino ‘apre’ alle 14,30

Quarti di finale della Coppa Provinciale di Terza categoria: chi passa il turno oggi, è già in semifinale! Si comincia alle 14,30 con Petroio-Sant’Albino ed Ancaiano-Campiglia, si prosegue alle 17,30 con Monticchiello-Quercegrossa sul campo di Pienza e si conclude alle 21 con un intrigante Virtus Chianciano-Vescovado. Partite uniche, da decidere eventualmente con supplementari o rigori: impossibile quindi azzardare pronostici. Una delle squadre più in forma è sicuramente il Campiglia: "Siamo una compagine giovane – ricorda il dg Stefano Spinelli – e solo da due anni giochiamo in terza. Non nascondiamo tuttavia una certa ambizione. Il tecnico Francesco Bianchini ha esperienze in categorie superiori e sta facendo un ottimo lavoro". Ci tenete alla Coppa? "La priorità è per il campionato, ma ciò non toglie che anche questa manifestazione rappresenti un nostro obiettivo stagionale".

Giuseppe Stefanachi