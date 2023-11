Calcio: Coppa Toscana di Promozione. Pietrasanta sconfitto. Mengali-gol non basta Il Pietrasanta perde in trasferta contro la San Marco Avenza e complica i piani di qualificazione in Coppa di Promozione. La partita si mette subito in salita per i biancocelesti che vanno sotto 2-0, ma accorciano le distanze nel finale con un rigore di Mengali. Prossima gara in casa contro il Pieve Fosciana.