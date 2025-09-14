Calcio Coppa Toscana. Domenica intensa. Fonte-Radicofani e Chiusi-Chianciano
Appuntamento oggi alle 15,30 per le sfide di Coppa Toscana di Seconda categoria. Nel turno di avvio non sono mancate le emozioni, le sorprese e i risultati con ampio punteggio, all’interno del calendario di una fase a gironi che prevede in alcuni casi anche degli incontri andata e ritorno. In programma per esempio il confronto tra Fonte Belverde e Nuova Radicofani, dopo il successo esterno di 2-1 della formazione biancoverde. Sulla distanza della doppia sfida anche Guazzino-Valdichiana: all’andata il verdetto di 1-0 fuori casa ottenuto dal Guazzino. In programma Gracciano-Castellina in Chianti. Nel turno inaugurale, Gracciano battuto 2-1 dallo Staggia (che adesso osserva il riposo), mentre i chiantigiani entrano ora in scena. In calendario anche Virtus Asciano-Voluntas. Cerca il riscatto la formazione di casa, battuta 4-1 a Buonconvento. Così come il Rosia, superato dal Monteroni e atteso dalla partita interna con il Vescovado. Derby Chiusi-Virtus Chianciano, a distanza di meno di una settimana, considerato il posticipo al lunedì, dal 2-2 fra i termali e il Montepulciano Stazione. Infine la partita fra Atletico Piazze e Cetona. Atletico Piazze che era stato superato 2-1, il 6 settembre, dal Sarteano.
Paolo Bartalini
