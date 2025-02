Calcio Coppa Toscana. Fonte, che impresa. Supera il Barberino e centra la finale

Fonte Belverde

SAN CASCIANO DEI BAGNI – Grande impresa della Fonte Belverde che conquista ai rigori l’accesso alla finalissima della Coppa Toscana di Seconda categoria. L’appuntamento è per il 26 marzo a Firenze (campo Due Strade) contro la Carrarese Giovani. Le due squadre hanno trovato al loro ingresso in campo una splendida cornice di pubblico, con una discreta rappresentanza di sostenitori mugellani. Gara piuttosto bloccata, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi. Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni. Nella ripresa buon inizio degli ospiti con il portiere Pasquini in buona evidenza. Passano i minuti, e la compagine di mister Parretti si fa vedere in avanti con Sodq (sfiora il palo) e con Liurni (para il portiere). Si va ai rigori: Pasquini ne para due e Liurni, Fanone, Isidori e Perni regalano alla Fonte la finale!

Giuseppe Stefanachi