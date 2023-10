Calcio Coppa Toscana. Il Rosia si impone ai calci di rigore. Castellina battuto

ROSIA

6

CASTELLINA IN ChI.

4

ROSIA – Una partita dalle mille emozioni al Pontaccio, vede prevalere nella lotteria dal dischetto il Rosia. La formazione di casa accede dunque ai sedicesimi di finale del tabellone di Coppa Toscana di Seconda categoria. Gara equilibrata e incerta sino al termine dei tempi regolamentari (1-1, con il pareggio raggiunto dai chiantigiani al 91’) e poi anche dei supplementari, con i padroni di casa che hanno addirittura acciuffato al 121’ il 2-2, dopo il sorpasso che era stato effettuato dal Castellina.

Protagonisti i realizzatori principe delle squadre: due gol a testa per Toracca del Rosia e per Arigò del Castellina in Chianti. Dagli undici metri il Rosia compie l’en plein, mentre gli ospiti calciano oltre la traversa due penalty, subendo così la sconfitta e l’eliminazione. Il Rosia, per la Coppa Toscana, tornerà in campo mercoledì 29 novembre.