Calcio Coppa Toscana. La Fonte Belverde piega il Cinigiano e va in semifinale

Fonte Belverde

2

Cinigiano

1

SAN CASCIANO DEI BAGNI – La Fonte Belverde conquista le semifinali della Coppa Toscana di Seconda categoria al termine di una prestazione più che lusinghiera! Per la compagine biancoverde è un traguardo di grande prestigio. La partita inizia con i locali più propositivi ed al 20’ il match si sblocca: Mucciarelli serve Liurni che entra in area e subisce un fallo. Il conseguente rigore è trasformato dallo stesso Liurni. La seconda opportunità al 37’, quando Liurni su punizione scheggia l’incrocio dei pali. Al 44’ Pasquini salva su un’incursione del Cinigiano. Nella ripresa buon inizio degli ospiti ma al 55’ Isidori serve il solito Liurni che raddoppia solo davanti al portiere. Al 64’ il Cinigiano va in rete con una bella azione di Romano. L’ultima opportunità per la squadra di mister Parretti all’80’, ma Liurni tira sul portiere.

Giuseppe Stefanachi