Calcio Coppa Toscana. La Fonte affronta oggi il Cinigiano nei quarti di finale

Appuntamento di grande fascino oggi alle 15 al Goracci di San Casciano dei Bagni: la Fonte Belverde, infatti, si gioca i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria affrontando in 90’ secchi il Cinigiano. La partita, sotto il profilo tecnico, è estremamente delicata. Basta vedere la situazione in campionato delle due squadre per capire che i biancoverdi dovranno dare il meglio di sé per cercare di superare il turno: la Fonte nel girone L è sesta con 36 punti, mentre i maremmani nel girone M sono in testa alla classifica con 52 punti a pari merito con il Sorano! Non solo, ma l’unica sconfitta che ha subìto il Cinigiano risale allo scorso 3 novembre. Questo che significa: che la Fonte si appresta a scendere in campo nello spiacevole ruolo di vittima sacrificale? Assolutamente no, ma che sarà chiamata ad una prova maiuscola e che ogni piccolo errore potrebbe essere pagato caro. Forza ragazzi, lottate con il cuore! Giuseppe Stefanachi