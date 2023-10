Calcio Coppa Toscana. L’Asciano si impone ai supplementari. Serre sconfitto

Serre

1

Virtus Asciano

2

LUCIGNANO – Partita sostanzialmente equilibrata e decisa ai supplementari. Parte meglio la Virtus che crea alcune occasioni con Barbi, Brogi e Brahimi, ma il portiere Bollara si fa sempre trovare pronto. Il Serre va in vantaggio alla prima occasione: è il 29’, quando Cufta segna direttamente su punizione. Nella ripresa l’Asciano cerca il pari ed al 55’ il Serre resta in dieci per un cartellino rosso. Gli ospiti ne approfittano e pareggiano al 64’ con un colpo di testa di Barbi su calcio d’angolo. La Virtus insiste ma permane l’1-1 che vale i supplementari. Al 94’ la doppietta di Barbi in contropiede. Negli ultimi 5’ il Serre tenta, senza fortuna, il tutto per tutto. A fine gara, mister Alessio Ghini commenta: "L’Asciano, in attesa di importanti recuperi, è ancora in lizza sia in Coppa che in campionato. Il gruppo sta lavorando bene".

GS