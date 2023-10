Calcio Coppa Toscana. L’Olimpic Sarteano fa la voce grossa contro il Cetona

Olimpic Sarteano

2

Cetona

0

SARTEANO – L’Olimpic supera il Cetona al termine di una partita piacevole e con il sapore del derby. Primo tempo senza reti con le due squadre che ci provano soprattutto con tiri da fuori area non particolarmente pericolosi. Nella ripresa al 69’ il Sarteano segna: punizione battuta da Martino e Venturini di testa insacca. Gol particolarmente significativo perché realizzato da un cetonese. Gli ospiti rispondono con un colpo di testa di Magliozzi di poco fuori. All’80’ lungo rinvio del portiere, indecisione difensiva del Cetona e D’Addario ne approfitta raddoppiando. Gli ultimi minuti scorrono via senza grosse emozioni. A fine gara, il dirigente Maurizio Anselmi commenta: "Ottimo inizio di stagione: dopo aver esordito con una sconfitta per 5-1 a Trequanda, l’Olimpic finora ha sempre vinto. Mister Zamperini e i suoi ragazzi ci stanno dando soddisfazioni".

GS