Calcio coppa toscana seconda. Sarri gol e l’Audace Legnaia va. Impruneta, vittoria di misura

Secondo turno nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. Sette squadre fiorentine hanno conquistato l’accesso al terzo turno. Il Pelago si è qualificato battendo per 4-3 la Molinense: per i locali reti di El Oualja, Staccioli, Lanzini e Muzzi; per gli ospiti doppietta di Gioele Galeotti e Guidi. L’Audace Legnaia ha superato per 1-0 la Florence con un gol di Sarri. Successo per la Laurenziana, che ha battuto per 2-0 il Sesto Calcio con reti di Antonini e Diani. La Gallianese ha espugnato per 3-1 in rimonta il campo del Sant’Agata nel derby mugellano: dopo il gol di Bonanni, doppietta di Coralli e rete di Ujku. La Sancat ha battuto per 2-1 il Firenze Sud: a segno Torrini e Scialdone, pareggio provvisorio di Lucchesini. Vittoria di misura per l’Impruneta Tavarnuzze contro la Sambuca: decisivo il gol di Lusini. Ha chiuso il programma il successo per 1-0 del Monterappoli sul campo della Dinamo Florentia.