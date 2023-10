Calcio Coppa Toscana. Super Monteroni. Quattro le reti segnate al Meroni

Monteroni

4

Meroni

1

BUONCONVENTO – Primo quarto d’ora in equilibrio, dopo che il Meroni sfiora il vantaggio al 1’ a tu per tu con il portiere che riesce a salvare. Poi si vede il Monteroni che si rende pericoloso con Cicino e Oliviero, ma il risultato non si sblocca fino all’intervallo. Nella ripresa i locali segnano al 54’ con un bel guizzo di Cicino. Al 65’ il raddoppio del Monteroni è firmato da Furi che sfrutta un ottimo assist e insacca con un bel diagonale. Il Meroni riapre la gara al 74’ con un colpo di testa di Barbetti. Giusto il tempo di ripartire da centrocampo e il Monteroni sigla il 3-1 con Chiappone. La quarta rete è segnata dal giovane Turbanti. Questo il commento del mister Sandro Cresti a fine gara: "Buon inizio di stagione per il Monteroni, con i ragazzi che seguono le mie indicazioni. Domenica dovremo affrontare la difficile trasferta di Radicofani".

Giuseppe Stefanachi