Calcio. Coppa Toscana, tutti i risultati. In Prima Ceni trascina il Poggio

Dopodomani, per qualche società di Prato e provincia sia di Prima che di Seconda Categoria, sarà già tempo di tornare a giocare per la terza giornata di Coppa Toscana. Intanto, ieri si è svolto il primo turno dei campionati in questione. In prima Categoria domina il segno "X": quasi tutte le formazioni pratesi hanno infatti esordito con un pareggio. L’unica eccezione arriva dal girone C ed è rappresentata dal Poggio a Caiano: un acuto di Ceni è bastato agli uomini di mister Marchetti per battere 1-0 il Quarrata, conquistando i tre punti. Nel girone B, la gara più interessante è stata forse quella del Ribelli: Conti ed Hisely hanno segnato per il Viaccia, ma l’AM Aglianese ha replicato e l’incontro si è concluso sul 2-2. Il Maliseti Seano ha pareggiato 1-1 con la Stella Rossa tra le mura amiche, grazie a Simeone. Stesso punteggio maturato anche al termine di San Miniato – Prato Nord (gol di Miele) e Chiazzano – Casale Fattoria (con rete di Frullanti per la banda Bellini). Si apre con un pari, ma a reti inviolate, anche l’avventura della Pietà 2004, nella tana del Marginone.

Scendendo in Seconda Categoria, girone C, è festa per La Libertà Viaccia: Vinci, Gullà e Biancalani hanno griffato il 3-0 che ha consentito ai ragazzi di Sensi di aggiudicarsi il confronto tra neopromosse con l’Eureka. Comincia bene anche il "nuovo corso" del Chiesanuova: di La Mazza e Ferraro i gol che hanno garantito alla squadra di coach Shehaj la conquista dell’intera posta in palio allo Scirea contro l’Olimpia Quarrata (2-1 il finale). A Vaiano, Valbisenzio e Naldi si sono divisi equamente il bottino: 0-0. "Dolenti note" in trasferta: la Galcianese si è arresa al Firenzuola (1-0 per i fiorentini) il Montemurlo è stato brutalizzato dal San Felice (3-0 per i pistoiesi) ed il Csl Psc è stato annichilito dal Sagginale: dopo il 5-0 imposto dai locali, i giocatori di mister Imbriano sono chiamati a riscattarsi al più presto. Nel girone F: La Querce l’ha spuntata nel confronto stracittadino con il Tavola di Montagnolo, considerando l’1-0 finale. Tra Mezzana e Virtus Comeana è finita 2-2.

Giovanni Fiorentino