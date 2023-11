Calcio Coppa Toscana. Volterrana in palla. Il Rosia si arrende e viene eliminato

VOLTERRANA

3

ROSIA

2

VOLTERRA – Esce ai sedicesimi del Tabellone di Coppa di Seconda, il Rosia. Agli ottavi accede la squadra di casa, una Volterrana capace di esercitare un buon predominio nell’arco della gara, tanto da meritare, forse, uno scarto anche più ampio che nell’occasione non si concretizza. Il Rosia, due volte in svantaggio, riesce comunque a rimontare sia dall’1-0 che dal 2-1. Poi la Volterrana sigla il tris e porta a termine a proprio favore il discorso relativo qualificazione con il definitivo 3-2. Alla firma di Deday replica Senesi. Quindi il raddoppio di Geri Bartolini e il 2-2 per merito di Mozzillo. Ancora Geri Bartolini regala la vittorie e il conseguente passaggio del turno alla Volterrana. La Copa Toscana di Seconda categoria tornerà poi sulla scena il 10 gennaio con i match validi per gli ottavi di finale della competizione. Il Rosia adesso è chiamato a dedicarsi esclusivamente al campionato.