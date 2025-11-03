Calcio d, finisce 1-1. L’Imolese di Potepan non va oltre al pari contro Sant’Angelo

IMOLESE

1

SANT’ANGELO

1

IMOLESE: Salgado; Elefante, Bellucci, Ricci, Riccardi, Barnabà; Lisi, Manzoni, Manes, Mattiolo, Rizzi. All. Potepan.

SANT’ANGELO: Cattaneo, Gritti, Diop, Di Bitonto, Bernardini, Confalonieri, Strechie, Grandinetti, Dalcerri, Mariani, Bramante. All. Gatti.

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata.

Reti: 43’pt Mariani, 4’st Mattiolo.

Non si sblocca ancora del tutto l’Imolese al Galli: col Sant’Angelo finisce 1-1 e l’assalto ai playoff dei rossoblù viene rimandato. Match pimpante e divertente, che porta un punto da una parte e uno dall’altra, e che fa avanzare a braccetto sia i ragazzi di Potepan, sia i lodigiani di Gatti, entrambi ora a quota 14 punti, in compagnia di Rovato Veronese e Sangiuliano. Partenza a tinte rossoblù, con Rizzi subito vicino al gol, dopo una conclusione al volo da posizione defilata che trova la pronta respinta di Cattanaeo. Prima dell’intervallo però, a colpire, sono gli ospiti, con Mariani, abile dopo un’azione corale a incrociare con il sinistro e a fulminare Salgado. A inizio ripresa, immediato il pari rossoblù a opera di Mattiolo (foto Isolapress), chirurgico dentro l’area a inchiodare l’1-1 su assist di Rizzi.

La squadra di Potepan prende fiducia e torna a spingere colpendo una traversa e poi, sulla ribattuta, è Rizzi a centrare il secondo legno ravvicinato a porta spalancata. Il forcing finale non basta all’Imolese, che in casa resta a bocca (quasi) asciutta, ma allunga a due la striscia di risultati utili consecutivi dopo l’exploit di 8 giorni fa a Treviglio. Domenica prossima Ricci e compagni di scena in trasferta a Crema.

g.p.