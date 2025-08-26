Calcio D, le parole del mister. Potepan: "L’Imolese deve concretizzare di più»

E’ cominciato il countdown dell’Imolese verso il debutto stagionale nella coppa di categoria. Avversario domenica al Galli il San Marino che, due giorni fa, ha sconfitto nel preliminare il Tropical Coriano, 5-2 dopo i calci di rigore. Sarà così ormai una grande classica delle recenti stagioni la sfida che inaugurerà l’avventura dei ragazzi di mister Potepan (foto), freschi di successo nel weekend a Martorano sui sanmarinesi della Fiorita, grazie alla rete del difensore-goleador Elefante, uno dei più in palla dell’estate.

"Abbiamo vinto un’altra amichevole e questo ci dà senza dubbio morale – ha commentato il tecnico argentino nel post-gara –. Dobbiamo però ancora migliorare sotto il punto di vista della finalizzazione, perché continuiamo a creare tanto ma a capitalizzare poco rispetto a quanto prodotto come occasioni in zona-gol: dobbiamo essere più cinici. In linea di generale, sono comunque soddisfatto, sia per il ritmo con cui abbiamo affrontato queste gare e sia per la tenuta difensiva".

Finiti i test, ora si comincerà a fare sul serio, con il desiderio di voler subito lasciare il segno. "La cosa che chiedo ai ragazzi quest’anno è di dare tutto: possiamo giocare bene o male, ma la prerogativa è fare il massimo in ogni sfida della stagione, per la maglia e per il club. Sul resto, sono certo che miglioreremo di volta in volta, limitando al minimo gli errori". Soddisfatto del pre-campionato anche il centrocampista Luca Troiano, uno dei nuovi arrivati in casa rossoblù. "Iniziamo finalmente ad essere rodati e a fare ciò che il mister ci chiede durante gli allenamenti. Vincere poi fa sempre bene, anche se si tratta soltanto di amichevoli. Cosa ci manca ancora al gruppo per essere al top? Onestamente direi nulla: per domenica siamo pronti e carichi, non vediamo l’ora di giocare una gara vera".

Giovanni Poggi