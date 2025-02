Calcio D: ore 14,30 trasferta ostica in casa della capolista. L’Imolese cerca l’impresa a Ravenna

Nella tana della capolista, per l’impresa quasi impossibile. Indossa l’abito elegante oggi pomeriggio l’Imolese, di scena alle 14.30 al Benelli per sfidare il Ravenna primo della classe alla pari del Forlì con 51 punti, 19 in più rispetto ai rossoblù, da settimane finiti fuori dalla lotta playoff e a secco di vittorie da due mesi esatti. Urge un cambio di rotta ai ragazzi di Gianni D’Amore, reduci da tre sconfitte e quattro pareggi nelle ultime sette, frutto di prestazioni decisamente meno brillanti rispetto a quelle che avevano caratterizzato la prima metà di stagione. E anche se lo scenario per provare a risorgere non appare certo come quello dei più favorevoli, Raffini e compagni hanno quantomeno l’obbligo di provarci. "E’ una partita che si prepara da sola – dice D’Amore alla vigilia –. Andiamo in casa della capolista, in un grande stadio e davanti ad un grande pubblico, per noi sarà l’occasione di invertire questo trend negativo. E’ chiaro che l’impegno è dei più complicati, ma di certo non partiamo battuti". Spera che le corde toccate in settimana siano quelle giuste il tecnico rossoblù, che come i suoi ha voglia di ritrovare il sorriso e di rimettersi in corsa per la post-season.

Ma il Ravenna dell’ex centrocampista di Juve e Parma Marco Marchionni, imbattuto dal 6 ottobre, non starà certo a guardare, nonostante le tante assenze (Lordkipanidze, Nappello, Mereghetti, Drapelli e Amoabeng). "Il Ravenna, e lo dico da inizio stagione, è la squadra che ritengo maggiormente accreditata al salto in serie C, lo sta dimostrando settimana dopo settimana. Dovremo avere tanto rispetto in casa della migliore del girone".

Rossoblù a Ravenna anche per invertire un tabù: il successo in casa bizantina, infatti, manca dal lontano novembre 2003, nell’allora serie C2. Arbitra Guitaldi di Rimini.

Giovanni Poggi