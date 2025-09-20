Calcio D: ore 15 al Garilli di Piacenza per una trasferta quasi proibitiva. E dal club non arrivano più notizie. L’Imolese in cerca dell’impresa

Senza comunicazioni ufficiali sul proprio sito e social, e senza il consueto pre-partita di mister Potepan, l’Imolese è attesa su uno dei campi più ostici del girone, il Garilli di Piacenza, con calcio d’inizio alle ore 15. Secondo anticipo di fila per i rossoblù, scottati sabato scorso alla prima al Galli dai lombardi del Sangiuliano e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Non che dall’altra parte i biancorossi abbiano fatto scintille, prima il successo all’esordio sul Desenzano e poi il brusco stop nel derby col Cittadella Vis Modena, con tanto di espulsione di mister Franzini, che oggi osserverà il tutto dalla tribuna.

In settimana, da segnalare il ritorno al Bacchilega di Youssef Sadek, nominato (come già raccontato da tempo) nuovo responsabile dell’attività agonistica del settore giovanile. Da centrocampista a tecnico "Gigi", dopo il forzato addio al calcio annunciato complici i problemi fisici accusati nella scorsa stagione, vissuta con la maglia del Corticella.

Sul fronte societario, invece, nessuna novità riguardo alla trattativa legata all’acquisto delle quote di maggioranza del club da parte del giovane imprenditore Riccardo Sarti, presente al Galli, dove Potepan e i suoi ritorneranno mercoledì per il turno infrasettimanale con il Pro Palazzolo.

Ma ora c’è il Piacenza, dove l’Imolese torna dieci mesi dopo il blitz firmato dal trio Manes-Pierfederici-Brandi (1-3), a suggellare un pomeriggio storico.

Giovanni Poggi