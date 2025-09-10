Calcio D: sabato alle ore 20. L’Imolese anticipa con San Giuliano City

Non sarà questa la settimana decisiva per chiudere la trattativa del passaggio della maggioranza delle quote dell’Imolese al giovane imprenditore Riccardo Sarti, ma qualche passo in avanti, dopo l’incontro avvenuto ieri tra il presidente Di Benedetto e il 19enne ceo dell’asset digitale legato all’ambito motoristico Diamond Abstract Project (imolese di nascita ed ex giocatore del settore giovanile rossoblù), è stato comunque fatto. Si va avanti per gradi dunque, e così si farà fino a fine mese, termine entro il quale l’operazione dovrebbe essere completata e definita nei dettagli, dei quali si è parlato anche ieri, come della suddivisione di quelli che saranno i futuri ruoli all’interno del club. Una trattativa importante, che necessita quindi di tempistiche adeguate, con l’obbiettivo di garantire "un lungo respiro all’Imolese e con il massimo impegno", come aveva dichiarato la settimana scorsa Di Benedetto e "non legata ad un semplice discorso di notorietà", concetto poi ribadito dallo stesso.

Ulteriori sviluppi ed aggiornamenti sono previsti per l’inizio della prossima settimana, il tutto, mentre sul campo la squadra ha ripreso a lavorare forte e con fiducia, guardando avanti verso la seconda di campionato contro i milanesi del Sangiuliano che, inizialmente in programma al Galli domenica alle 15, è stata anticipata a sabato 13 settembre, sempre a Imola, con calcio d’inizio previsto per le ore 20. I lombardi di Francesco Parravicini – ex centrocampista di Palermo, Parma e Siena -, già avversari dei rossoblù sempre in Serie D nella stagione 23/24, hanno cominciato al meglio la loro avventura nel girone D, piegando in rimonta nel finale i bolognesi del Sasso Marconi grazie ad una doppietta del giovane centrocampista Luca Lupano, valsa così i primi tre punti in campionato.

Giovanni Poggi