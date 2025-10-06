Calcio D: solo pari con la Correggese, mercoledì si replica in Coppa. L’Imolese crea, ma non segna. E nel finale rischia la beffa

IMOLESE 0 CORREGGESE 0

IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Lisi, Manzoni, Agbugui (37’st Riccardi); Manes (31’st Capozzi) Mattiolo (43’st Accursi), Rizzi (25’st Leveh). All. Potepan.

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Ognibene (37’st Truzzi), Squarzoni, Arrondini (30’st Calì) Siligardi (12’st Cappelluzzo), Pampoloni (12’st Panizzi). All. Domizzi.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Note: ammoniti Galli, Elefante, Arrondini, Bellucci.

Fine primo round al Galli, 0-0 tra Imolese e Correggese, che si danno appuntamento a mercoledì in Emilia per il replay in coppa. Ancora un pari e ancora a reti bianche – il terzo nelle ultime quattro gare –, nonostante le occasioni prodotte dai ragazzi di Potepan, diverse, in cui i rossoblù hanno fatto la partita senza però lasciare il segno. Imolese tanto solida quanto poco cinica, in linea con questo inizio da 7 punti in 6 gare: uno score da non buttare, ma che limita il decollo del gruppo. Match intenso e gradevole, fin da subito, e davanti a una bella cornice di pubblico nonostante il clima, non certo dei più miti. Due minuti e Barnabà finisce giù in area, Bogo lascia proseguire.

Ma l’Imolese c’è e continua a spingere, affidandosi a Rizzi, tornato in settimana ad indossare il rossoblù e subito a rendersi pericoloso con una conclusione che si rivela innocua per Mantini. Con lui, a provarci, anche Elefante, con un rasoterra che termina di poco a lato. La Correggese si sveglia attorno alla metà del primo tempo ma, superata la mezz’ora, sono ancora i rossoblù ad andare vicino al gol: servizio al bacio di Mattiolo per Rizzi, che di testa non riesce ad inquadrare la porta. Prima dell’intervallo, ancora Rizzi, flerta con l’1-0, ma senza successo. Anche l’avvio di ripresa è tutto dei ragazzi di Potepan, che vanno vicini a sbloccarla con Mattiolo prima e Manes poi, sul quale Mantini compie una bella parata, che tiene a galla la squadra di Domizzi. Così, proprio l’ex centrale di Napoli e Udinese (oggi in panchina), con i suoi in difficoltà, sceglie di coprirsi, passando a tre in difesa e riservando sempre meno spazi ai rossoblù, mentre Rizzi, in posizione defilata, non trova la porta. Il forcing prosegue nel finale, dove è necessario però l’intervento di Salgado, quasi inoperoso per 90 minuti, a salvare su Cappelluzzo da distanza ravvicinata.

Giovanni Poggi