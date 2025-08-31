Calcio, dall’Eccellenza alla Promozione. Le ultime amichevoli. Derby Vis Nova-Muggiò

Ultimo fine settimana di amichevoli per le squadre che partecipano ai campionati regionali, dall’Eccellenza a scendere. Ultima possibilità per affinare i meccanismi. Ad aprire le danze è il Meda che mantiene l’orario delle 10.30 per ricevere il Cinisello. Non è l’ultima amichevole dei bianconeri che il 7 in Coppa riposano e accoglieranno lo Speranza Agrate. Ricco il programma pomeridiano. Il test sicuramente più probante ce l’ha il Seregno che alle 16 sarà ospite a Solbiate Arno della Solbiatese, candidata alla vittoria del girone A di Eccellenza. Quello, a sorpresa, della Vis Nova che alle 17 allo “Stefano Borgonovo“ darà vita a un derby brianzolo di Eccellenza contro la Fucina del grande ex in panchina Agostino Mastrolonardo. Mezz’ora più tardi sul sintetico di Lazzate l’Ardor si misura con l’Universal Solaro. In Promozione la neopromossa Dipo gioca alle 17.30 a Sesto San Giovanni contro il Sesto 2012, mentre il Lesmo di mister Fossati riceve alle 18.40 il Gallarate. Prima uscita per la Triuggese che alle 17.30 riceve la Carnatese.

Ro.San.