Calcio. Dall’Eccellenza alla Seconda categoria, tutti i gironi. Ecco chi affronteranno le squadre della provincia

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati dilettantistici – e anche il programma della Coppa Italia - che vanno dall’Eccellenza alla Seconda categoria e che vedono coinvolte numerose squadre delle quali ci occupiamo su queste pagine. Cominciano dal vertice della piramide, dove Cenaia e Fratres Perignano sono state inserite in un girone A di Eccellenza (la categoria è formata anche da un girone B) davvero di alto livello - ma c’era da aspettarselo – e in soprannumero: 17 squadre anziché 16 per l’ammissione della nuova Lucchese.

Oltre ai rossoneri, che ripartono dal fallimento, il girone è formato da Belvedere, Castelnuovo Garfagnana, Fucecchio, Larcianese, Massese, Montespertoli, Pro Livorno Sorgenti, Real Cerretese, Real Forte Querceta, San Giuliano, Sestese, Sporting Cecina, Viareggio e Zenith Prato. In Coppa Italia le sfide sono Cenaia-Fucecchio e Pro Livorno Sorgenti-Fratres Perignano, con gara di andata il 31 agosto e ritorno il 7 settembre.

In Promozione, le 5 squadre presenti, Colli Marittimi, Cuoiopelli, Mobilieri Ponsacco, Saline e San Miniato Basso, sono state tutte inserite nel girone B (in totale sono 3 gironi di 16 squadre ciascuno) composto anche da Atletico Maremma, Atletico Piombino, Barberino Tavarnelle, Castelfiorentino, Castiglioncello, Cerbaia, Ginestra Fiorentina, Invictasauro, Massa Valpiana, Orbetello e Sancascianese.

Per la Coppa Italia, che anche in questo caso inizia il 31 agosto, si comincia con questi triangolari: Cuoiopelli-Casalguidi-Lampo, San Miniato Basso-Castelfiorentino-Montelupo, Mobilieri Ponsacco-Saline-Castiglioncello, Colli Marittimi-Massa Valpiana-Atletico Piombino.

In Prima categoria, le 14 squadre (quanti derby!) sono state divise in due gironi: girone B per Bellaria Cappuccini, Fornacette Casarosa, San Miniato Romaiano, Staffoli e Stella Rossa Castelfranco, girone D per Acciaiolo, Atletico Etruria, Capannoli, Forcoli, Geotermica, Pecciolese, Pomarance, Ponsacco 1920 e Selvatelle.

Infine, in Seconda categoria (10 squadre), girone G per Capanne, Castelfranco, Corazzano, Crespina, Sanromanese, Santa Maria a Monte e Sextum Bientina, girone H per Castelnuovo val di Cecina, Terricciola e Volterrana. C’è da divertirsi...

