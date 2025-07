Calcio d’estate. Coppa Vannino. W&S in trionfo

Un’altra edizione della Coppa Vannino è andata in archivio con un’ultima serata che ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze. Per le finali dei due trofei in palio, disputate mercoledì, non c’era nemmeno uno spazio libero attorno al campo di calcio a cinque intitolato ad Edoardo Baldi, a pochi passi dallo stadio Barontini. Una cornice da brividi che ha accompagnato al meglio le gare conclusive di un torneo che, per il terzo anno consecutivo, ha tenuto compagnia ai molti appassionati di calcio tra Pistoia, Prato e Agliana. Un’edizione cominciata con alcune difficoltà ma che l’organizzatore Francesco Fabbri, assieme a tutto il resto del team, è riuscito a portare a termine nel migliore dei modi. All’interno del rettangolo di gioco, le quattro squadre rimaste in lizza si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto, regalando agli spettatori due partite ricche di gol, adrenalina e spettacolo. Ad aggiudicarsi la Conference sono state Le Riserve, che hanno superato Futsal Casini ai calci di rigore dopo il 4-4 maturato nei tempi regolamentari. Un ultimo atto caratterizzato da sorpassi e controsorpassi, coi Casini prima avanti 2-0 e poi sotto per 4-3, ma capaci di prolungare il match ai tiri dal dischetto con una rete in extremis. Durante la lotteria finale è risultato decisivo Gabriele Giusti, portiere de Le Riserve, con ben tre rigori parati. Densa di emozioni anche la finale di Champions, il match più atteso di tutto il torneo. A fare festa è stata la compagine di Wema&Supernova, che ha portato a casa il titolo battendo 4-3 I Rinnegati, grazie soprattutto ad una partenza lampo con tre gol nei primi 9’. A nulla è servito il recupero degli avversari, costretti ad accontentarsi della piazza d’onore. Assegnati anche i premi individuali: I Rinnegati miglior società, Luis Frroku (W&S) miglior giovane, Gaetano Mangione (W&S) miglior giocatore Champions – per lui due reti in finale –, Xhoi Shiqeri (Le Riserve) miglior giocatore Conference, Alessandro Bacci (I Rinnegati) miglior portiere Thomas Princiotta (W&S) capocannoniere.

Michele Flori