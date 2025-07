Calcio d’estate: il torneo dei rioni. Larciano e San Rocco. La finale è cosa vostra

Siamo arrivati alla finalissima del torneo dei rioni di Larciano. La partita, che assegnerà il titolo 2025, sarà giocata allo stadio Idilio Cei giovedì 10 luglio, con inizio alle ore 21.30. Si affronteranno il rione Larciano e il rione San Rocco. Le semifinali hanno visto la vittoria del rione Larciano per due reti a uno contro il Cecina Ponente e il successo del rione San Rocco contro il Biccimurri Colonna: una partita equilibrata, quest’ultima, risolta con i calci di rigore. La pima fase del torneo, giocato in un girone cosiddetto all’italiana, aveva visto l’eliminazione del rione Levante.

Questi i protagonisti delle delle due semifinali. Cecina Ponente: Ciottoli, Monti, Borselli, Cecchi, Bardelli, Iacopini, Cullahj Miraglia, Bicchieri, Greco, Simoni. All. Russo. Larciano: Biscardi, Pianigiani, D’Alcamo, Bendo, Migliorini, Meacci, Viti, Zappia, Lovari, volpi, Ndoca. All. Lustri.

San Rocco: Filippo Niccolai, Bindi, Stefano Monti, Niccolò Monti, Innocenti, Myrta, Maccioni, Ejlli, Bellesi, Leonardo Niccolai, Giacomo Niccolai. All. Filippo Monti. Biccimurri Colonna: Brucalassi, Kllogjeri, Verdiani, Cristiano Pierozzi, Magrini, Faratro, Rinaldi, Pici, Riccardo Pierozzi, Mercugliano, Mecanaj. All. Cioni.

Adesso tutta l’attenzione si sposta alla data della finale, in programma appunto giovedì. Sarà sicuramente una partita molto equilibrata, degna di una finale, con una cornice di pubblico che si annuncia massiccia. la manifestazione calcistica, che ha ripreso l’attività dopo una lunga sospensione, è organizzata dalla Larcianese Calcio.

Mancando solamente l’ultimo step è già tempo di primi commenti e, visto come sono andate le partite, si tratta un bilancio estremante positivo, sia sotto l’aspetto tecnico per il livello ottimo delle squadre partecipanti, sia per la buona presenza di spettatori sugli spalti delle tribune dell’Idilio Cei. Un successo, insomma.

Massimo Mancini