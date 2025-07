Calcio d’estate: il torneo dei rioni. A Montale le sfide stanno entrando nel vivo

Ugna e Smilea sono in testa alla classifica a metà del girone di qualificazione del torneo dei rioni di Montale. Nel notevole equilibrio che ha caratterizzato le prime sette partite del girone le squadre dell’Ugna e della Smilea sono state le uniche finora a vincere una partita nei minuti regolamentari, infatti ben cinque incontri su sette si sono conclusi ai calci di rigore. L’Ugna ha vinto la gara di esordio con il Tobbiana per 1 a 0 (gol di Sina) mentre la Smilea ha avuto la meglio sul Dore per 2 a 1 (gol di Pallara e Borselli in rimonta dopo la rete di Bistoni del Dore). I due rioni al vertice della graduatori hanno cinque punti perché sono riusciti anche ad aggiudicarsi una seconda gara ai rigori: l’Ugna a spese della Bigattiera e la Smilea ai danni del Fognano dopo un combattuto 2 a 2 nei regolamentari. All’inseguimento di Ugna e Smilea si trova al momento la Stazione con tre punti conquistati con la vittoria ai rigori sul Fognano e con il pari a reti bianche con la Bigattiera poi perso dal dischetto. Gli altri quattro rioni sono tutti a quota due punti e contano sulle prossime partite per risalire la china.

Il prossimo pacchetto di partite in programma potrà delineare con più precisione la graduatoria: lunedì 7 luglio si incontrano Tobbiana e Bigattiera, martedì 8 è in programma lo scontro diretto tra Ugna e Smilea, mercoledì 9 luglio si affronteranno Stazione e Dore e giovedì 10 luglio Bigattiera e Fognano. Dopo tre giorni di sosta il girone sarà completato dalle partite Smilea-Tobbiana il 14 luglio, Stazione-Ugna il 16 luglio e Dore-Fognano il 17 luglio. Le prime due classificate nel girone accedono alla semifinale direttamente. Le squadre piazzate dal terzo al sesto posto si giocano la semifinale nei play-off in programma il 21 e il 22 luglio. Le semifinali si terranno il 24 e il 25 luglio mentre la finalissima è prevista il 28 luglio. Le partite si disputano allo stadio comunale Silvano Barni con inizio alle 21.50.

Giacomo Bini