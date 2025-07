Calcio d’estate. Tornei e vecchie glorie in campo a Mesola. Tanti eventi organizzati dalla società castellana

Il secondo torneo Estense a sette giocatori, in svolgimento sul campo sportivo del Mesola, ha decretato le quattro squadre che si contenderanno il trofeo, dopo la fase eliminatoria a gironi. Le due semifinali vedranno opporsi domani sera il Corradi New Team (nella foto) contro i Barrios ed a seguire il Dall’Ara carburanti contro il Circus.

La serata si aprirà alle 20 con la partita per "Macho", che vedrà scendere sul rettangolo verde le vecchie glorie del Mesola. Il torneo vedrà il suo epilogo mercoledì con pre partita di esibizione calcio femminile ed a seguire la finale fra le due vincitrici che si saranno imposte nelle semifinali.

La generosità della società castellana, che quest’anno disputerà il campionato di Eccellenza per la prima volta nella sua centenaria storia, è espressa dalla gara di venti muniti fra le vecchie glorie. "Una partita per ’Macho’ – spiega il presidente Massimo Modena – segue quella della scorsa primavera in occasione della fiera di Mesola sempre a favore di Massimo, al quale tutti ci stringiamo".