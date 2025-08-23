Calcio. Diego Pelacchi classe 2008 di qualità: "Alla Fiorentina una bellissima esperienza»

Dal San Miniato al San Donato Tavarnelle, passando per la Fiorentina. È la storia del giovane senese Diego Pelacchi (nella foto) classe 2008 che dopo un’ottima stagione con gli Allievi Regionali neroverdi di mister De Nisco, è stato selezionato tra i migliori giovani della sua età dalla società viola che lo scorso maggio lo ha sottoposto ad un provino. "È stato bellissimo, un’esperienza unica che mi ha permesso di confrontarmi con ragazzi di alto livello. Mi sono trovato bene sia con i mister che con i compagni, ed è stata un’esperienza che mi ha fortificato molto, sia dal punto di vista calcistico che personale", dice Pelacchi. Una due giorni intensa in un contesto altamente competitivo, al quale ha risposto con maturità, lasciando il segno e guadagnandosi la possibilità di prendere parte alla preparazione estiva con il club viola. Una tappa importante che, nonostante l’elevata concorrenza nel reparto di centrocampo, ha rappresentato un vero trampolino di crescita. Archiviata l’avventura in viola, per Pelacchi si è subito aperta una nuova opportunità: la preparazione con la prima squadra del San Donato, club di serie D che ha creduto nel suo potenziale. Ora il giovane centrocampista, per la cui crescita è stato fondamentale anche il lavoro individuale svolto con il tecnico Valentino Vaselli, proseguirà il suo percorso nel Campionato Nazionale Juniores con i gialloblu.