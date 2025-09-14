Calcio dilettanti. Al via i campionati di Eccellenza e Promozione, ecco le gare in programma

Archiviate le prime gare di Coppa Italia, sono al via oggi i campionati di Eccellenza e Promozione. Partiamo dal primo dove tra le sfide delle squadre del territorio del circondario spicca subito il derby tra Montespertoli e Fucecchio, in programma alle 15 all’impianto sportivo Marconcini della frazione di Baccaiano. Entrambe hanno già abbandonato la coppa, eliminate rispettivamente da Rondinella e Cenaia, e ci tengono adesso a partire con il piede giusto.

Esordio col botto, invece, per la neopromossa Real Cerretese, che alla stessa ora sarà di scena niente meno che allo stadio Porta Elisa di Lucca contro la neonata Lucchese. Si tratta di una sfida prestigiosa e, al tempo stesso, particolare per il tecnico biancoverde Petroni, che oltre ad essere un tifoso della Pantera proprio con la maglia rossonera ha messo a segno il suo primo gol da calciatore.

Infine, sempre alle 15, il Certaldo riceve in casa nuovamente la Colligiana dopo averla già affrontata due volte in coppa con altrettante sconfitte (0-2 a Certaldo e 4-0 a Colle val d’Elsa).

Rispetto alle due precedenti sfide, però, oltre che sull’attaccante Pareggi mister Gangoni può contare anche sul centrocampista classe 2005 Ugo Aguedo, ex Belvedere Grosseto dopo essere cresciuto in Spagna nel settore giovanile del Cadice, e sul difensore classe 2007 Tommaso Cicali, proveniente dal Poggibonsi. Scendendo in Promozione (con fischio d’inizio in programma alle 15.30), nel girone A il Montelupo sarà al Pedonese di Marina di Pietrasanta dove incontrerà il Forte dei Marmi, mentre nel girone B il Castelfiorentino United andrà a far visita al Castiglioncello sul campo di Rosignano. Per entrambe si tratta di confronti inediti e quindi tutti da giocare.

Simone Cioni