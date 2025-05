Calcio dilettanti: al via i playoff di Prima categoria del campionato 2024-25

Dopo aver giocato ultima partita del campionato regolamentare 2024-25, oggi i dilettanti ritornano in campo per gli spareggi. In Prima categoria si gioca alle ore 16,30 la prima giornata dei Playoff che vede impegnate nel girone A quattro provinciali. Se al termine del tempo regolamentare il risultato fosse in parità si dovranno giocare altri due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari passerebbe il turno la squadra che gioca in casa, meglio classificata al termine del campionato. Le vincenti delle due gare si affronteranno poi tra loro e chi primeggerà dovrà vedersela nello spareggio promozione con la vincente i playoff del girone B. Queste le gare odierne.

Atletico Mondolfo 1952-Falco Acqualagna. Il destino vuole che le due squadre si ritrovano dopo sette giorni dall’ultima di campionato. "Sarà una partita diversa rispetto a quella di sabato scorso – sottolinea il diesse del Mondolfo Paolo Pretelli – dove le energie nervose avevano fatto la differenza. Sono sicuro che oggi in campo ci sarà il vero Mondolfo. Vogliamo tentare di arrivare fino in fondo e raccogliere in questa partita il punteggio pieno. Speriamo in una bella giornata di sport, con tanto pubblico". Tranne Orciani infortunato mister Castignani ha tutti a diposizione. "È una partita tosta- – dice mister Cappelli della Falco – sono gare che vanno giocate con molta intelligenza, bisogna stare attenti a tutte le situazioni, i nostri avversari sono molti forti, noi andiamo a giocarcela con tranquillità e serenità". Un assente anche nella Falco: Renghi squalificato. Arbitra Michele Cesca di Macerata.

San Costanzo-Peglio. Il presidente del Peglio Alessandro Uguccioni dice: "Affronteremo le sfide con serenità e rispetto, il San Costanzo che mi ha impressionato favorevolmente nell’arco della stagione, sono molto bravi e rapidi nei laterali senza scordare l’attacco con Benvenuti goleador della stagione. Una gara importantissima e nella quale cercheremo il risultato perché per noi sarebbe un valore aggiunto a questa stagione che riteniamo magica. Abbiamo una squadra tosta, che non lascia niente al caso e speriamo che sia così anche oggi". "Nel finale di campionato – dice Roberto Spadacini addetto stampa del San Costanzo – non abbiamo brillato ma i ragazzi si sono preparati nel migliore dei modi per affrontare questa che è l’ultima spiaggia per coronare una brillante stagione". San Costanzo al completo. Il Peglio affronta gli spareggi playoff per la prima volta nei suoi 47 anni di storia calcistica. Arbitra Enrico Cittadini di Macerata.

Per i playout si gioca oggi Csi Delfino Fano-Muraglia. Anche qui vige il regolamento che in caso di parità dopo i 90 minuti (ed eventuali supplementari) non sono previsti i calci di rigore ma si salverà la squadra con il miglior piazzamento nella graduatoria di fine campionato (il Csi Delfino Fano). Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Per la semifinale valevole per titolo regionale di Prima categoria (ore 15,30) al Fioretti di Falconara Marittima si gioca Castelfrettese-Nuova Real Metauro. Arbitro Samuele Cerolini di Macerata. L’altra semifinale è Camerino-Castel di Lama (ore 16,30). Arbitra Francesco Giorgini di Jesi. Sono previsti due tempi regolamentari di 45’ ciascuno; in caso di parità si procederà a battere i tiri di rigore.

Per la prima giornata della finale del titolo regionale di Seconda categoria (ore 16,30): Marotta Maroso Mondolfo-Avis Sassocorvaro. Per i playoff oggi si gioca ore 16,30 (girone B) Cuccurano- Gradara e Real Mombaroccio- Della Rovere. Per i playout (ore 15,30) girone A: Frontonese- Santangiolese. Per lo spareggio retrocessione (ore 16,30) Vf Adriatico-Marottese Arcobaleno.

Amedeo Pisciolini