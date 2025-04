Calcio dilettanti: Arcetana e Vianese si sfidano per salvezza e play-off

Sprint finale per il calcio dilettanti che vive gli ultimi 270’ (ore 15.30), unica eccezione la Terza categoria che giunge alla quintultima giornata. Fari puntati sul derby d’Eccellenza fra le matricole Arcetana e Vianese: i biancoverdi, reduci da un filotto di 7 risultati utili, puntano a sigillare la salvezza, mentre i rossoblù inseguono un pass per i play-off. Squadre pressoché al completo compreso l’ex di turno Bernabei fra i rossoblù, mentre il trainer ospite Sarnelli seguirà la gara oltre la rete causa squalifica. Solo un risultato per lo Sporting Scandiano che deve far suo lo scontro diretto esterno col Colorno, avanti di due punti, per entrare almeno in zona play-out, dando così un calcio alla crisi di 5 ko nell’ultimo mese. Dopo il pari di Arceto, debutto casalingo per mister Lauro Bonini col suo Rolo che attende lo Zola Predosa in corsa per un posto al sole. Trasferta complicata per la Brescello Piccardo al "Pincelli" contro un Real Formigine galvanizzato dal blitz sulla Correggese. Proprio i biancorossi, impegnati nella lotta di vertice col Nibbiano (che ospita la Fidentina), devono riprendere il cammino a Salsomaggiore.

In Promozione tiene banco il derby Campagnola-Castellarano, terzo incrocio stagionale (un hurrà rosanero in Coppa e un pari) fra due team che si giocano la piazza d’onore del girone B dominato dall’Atletic CdR Mutina.

Nel girone A il Vezzano chiede strada al Boretto, mentre la Bagnolese insegue gli ultimi punti tranquillità contro il Montecchio. Trasferta insidiosa per il Bibbiano/San Polo sul terreno di un Carignano in ottima salute che tenta la remuntada play-off.

Ingarbugliato e affascinante il girone C di Prima categoria: ritorna sul centrale del "Borelli" la regina Virtus Correggio, a corto di energie nell’ultimo mese, per domare l’inguaiato Corlo, mentre la Virtus Libertas dovrà guardarsi dal Daino Santa Croce nel derby cittadino. Rischia a Barco la FalkGalileo che deve riprendersi dai quattro ceffoni rimediati nella semifinale di Coppa contro il Medolla, mentre il pari non serve a nessuno nello spareggio salvezza Original Celtic Bhoys-Atletic Progetto Montagna.

Snodo cruciale per il girone D di Seconda categoria: al Parco dello Sport la capolista Celtic Cavriago, reduce dal ko di Albinea, attende il Fellegara scivolato in terza piazza, ora a -5 dai leader. Spettatore interessato lo United Albinea alle prese col secondo match interno di fila nell’imprevedibile stracomunale con la tranquilla Borzanese.

In coda non può fallire il Puianello contro i già retrocessi sassolesi degli Eagles. Dopo aver rinviato la festa, il Novellara può brindare al "Meloni" contro un Santos 1948 rilanciatosi nella corsa salvezza diretta.

Eccellenza

Arcetana (37)-Vianese (60); Colorno (24)-Sporting Scandiano (22); Real Formigine (37)-Brescello Piccardo (53); Rolo (26)-Zola Predosa (53); Salsomaggiore (43)-Correggese (64); Virtus Castelfranco (0)-Fabbrico (37).

Promozione

Girone A: Bagnolese (37)-Montecchio (41); Carignano (48)-Bibbiano/San Polo (53); Castellana Fontana (47)-Luzzara (44); Pontenurese (65)-Masone (32); Vezzano (53)-Boretto (45).

Girone B: Baiso/Secchia (51)-Virtus Camposanto (31); Campagnola (60)-Castellarano (59); Fiorano (26)-Casalgrande (40); Smile (24)-Sammartinese (33); Riese (47)-Montombraro (36).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (40)-Juve Club Pr (38); Cervo (39)-Quattro Castella (35); Lesignano (24)-Barcaccia (14).

Girone C: Boca Barco (40)-FalkGalileo (47); Campogalliano (46)-Campeginese (23); Guastalla (43)-Viadana (32); Madonnina (44)-Rubierese (48); Original Celtic Bhoys (19)-Atletic Progetto Montagna (22); Povigliese (33)-Solierese (42); Virtus Libertas (53)-Daino S.Croce (33); Virtus Correggio (55)-Corlo (21). Seconda categoria

Girone D: Novellara (55)-Santos 1948 (20); Rapid Viadana (40)-Reggio Calcio (9); Rubiera (30)-S.Prospero Correggio (49); S.Faustino (29)-Reggiolo (38); Saxum United (36)-Fc 70 (20); S.Ilario (26)-Virtus Mandrio (45); Virtus Calerno (31)-Virtus Bagnolo (19).

Girone E: Boiardo Maer (26)-Cerredolese (32); Carpineti (43)-Real Casina (34); Casalgrandese (27)-Montecavolo (30); Celtic Cavriago (51)-Fellegara (46); Puianello (17)-Eagles Sassuolo (7); Roteglia (26)-Consolata (23); United Albinea (48)-Borzanese (30).

Terza categoria

Coviolo (26)-Cavriago (51); Fogliano (30)-Cadelbosco (42); Plaza Montecchio (37)-Invicta Gavasseto (21); Rivalta (45)-Ramiseto (16); Sporting Cavriago (61)-Biasola (20); Sporting Tre Croci (40)-Felina (23); Vetto (42)-Gatta (31).

Nell’anticipo il Collagna ha superato (2-1) gli Amici di Davide grazie agli acuti di Bertucci e Mattioli, mentre per i locali ha accorciato Gaspari.