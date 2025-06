Calcio dilettanti. "Bilancio positivo, servono più campi sintetici»

Affaticato ma assolutamente soddisfatto. Potrebbe essere questa la fotografia a fine stagione sportiva, conclusi anche i playoff di Terza Categoria, di Johannes Donati, delegato della Figc Lnd di Ravenna, ovvero la guida di riferimento del calcio dilettantistico della provincia bizantina. Il clima impietoso, gli eventi esterni che hanno fermato i campionati. Non è stata sicuramente un’annata semplice per il pallone nostrano: "Il bilancio è sicuramente molto positivo – dice lo stesso Johannes Donati – i campionati sono stati molto belli e lottati sino all’ultimo anche se il clima non ci ha certamente aiutato. Per fortuna, però, abbiamo chiuso tutti i tornei nei tempi che ci eravamo prefissati: purtroppo a Ravenna gli impianti sono quelli che sono, con un solo sintetico e neppure nuovissimo. Faenza ha invece cinque campi in sintetico che, ovviamente, aiutano in caso di maltempo. Devo ringraziare di tutto anche i volontari in delegazione che non si risparmiano".

Un territorio molto vasto, con esigenze differenti: "Andiamo Casal Borsetti a Marradi – prosegue Donati – il comune di Ravenna è il secondo più vasto d’Italia dopo Roma, poi aggiungiamo attorno la provincia. Nel nostro territorio abbiamo una cinquantina di società sportive attive e oltre 10.000 tesserati. Abbiamo ospitato a Cervia la fase finale del Trofeo delle Regioni 2025 di calcio a 5 che aveva visto l’Emilia Romagna vincere uno dei titoli lo scorso anno. Inoltre la nostra rappresentativa Under16 è arrivata in semifinale nel torneo delle Province". Donati ha trovato anche tempo ed energie per candidarsi in una lista civica per il consiglio comunale di Ravenna, ottenendo il secondo posto nelle preferenze della sua lista, alle spalle del sempiterno Daniele Perini.

"Un modo per provare ad aiutare le società del territorio. Le problematiche per i club sono aumentate davvero tanto e per tante soluzioni proposte e per il lavoro incessante mi sento di ringraziare il presidente regionale della Figc Lnd Simone Alberici. Inoltre voglio estendere i ringraziamenti anche agli arbitri delle tre sezioni con cui collaboriamo, Ravenna, Faenza e Lugo: senza di loro non si potrebbe giocare e, per fortuna, quest’anno non lamentiamo gravi episodi che li hanno coinvolti".

u.b.