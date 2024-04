Calcio dilettanti: brutta notizia per il centrocampista del Vetto "che colpiva con un pestone l’arbitro». Orlandi ricorre contro la squalifica di un anno. Il giudice sportivo gli raddoppia la pena

Squalifica raddoppiata per il centrocampista Luca Orlandi. Il reclamo presentato dal Vetto (Terza categoria) alla Corte Sportiva di Appello di Bologna ha prodotto l’effetto contrario, aumentando di un anno la pena dal 27 marzo 2025 al 27 marzo 2026 in merito alle decisioni assunte in primo grado dal giudice sportivo di Reggio dopo la sfida M.T.1960-Vetto dei quarti di finale del Memorial Presidenti, poi fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro durante l’esecuzione dei calci di rigore. Infatti la Corte ha sentito l’arbitro che ha confermato il proprio rapporto dichiarando di "aver riconosciuto Orlandi che, dopo aver spinto con il pugno chiuso per tre volte sul petto ed essere stato trattenuto dai propri compagni, riusciva ad avvicinarlo nuovamente colpendolo con un pestone sul piede provocandogli un mometaneo forte dolore, inoltre mentre usciva dal campo reiterava alcune espressioni irriguardose".

Bocciato pure il reclamo del Fabbrico (Eccellenza) che si è visto confermare le 4 giornate di squalifica al centrocampista Simone Michelotti durante la sfida di un mese fa contro il Nibbiano. In Eccellenza multa di 150 euro alla Correggese perché propri tifosi rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna arbitrale. Una gara a Giaroli (Bagnolese), Galli (Correggese). In Promozione tre turni al portiere Fabio Cammarota (Arcetana) espulso dalla panchina per continue proteste, reagiva insultando l’arbitro. Una giornata a Mazzocchi (Atletic Progetto Montagna), Macca (Bibbiano/San Polo), Tinterri (Luzzara), Caselli (Vianese). In Prima categoria squalificato fino al 23 giugno il dirigente Gianfranco Falbo (Daino Santa Croce) perché a fine gara puntava il dito verso l’arbitro all’altezza del petto toccandolo, senza tuttavia arrecare danni fisici, inoltre rivolgeva espressioni ingiuriose. Quattro gare al difensore Alessandro Morselli (Casalgrande) per frase offensiva all’arbitro. Due turni a Spadaccini (Carpineti). Una gara a Castrianni (Masone), Bellini (Reggiolo), Costa e Rondanini (Virtus Libertas). In Seconda categoria una gara a Binini (Atletico Bibbiano Canossa), Stasi (Reggio Calcio), Morani (Real Casina), Davalli (Santos 1948), Bondavalli e Moretti (Saxum United), Sorra (Virtus Bagnolo). In Terza categoria out fino al 28 aprile il presidente Renato Ferretti (Collagna) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Tre giornate a Giannotta (Collagna). Un turno a Davide Ferretti, Rebizzani (Collagna) e Zaccone (Puianello).