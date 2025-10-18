Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio dilettanti. Campagnola, svegliati prima che sia tardi

Calcio dilettanti. Campagnola, svegliati prima che sia tardi

Oggi otto anticipi: in Promozione per la Riese match complicato a Medolla. Sammartinese cerca il tris

di GIUSEPPE MAROTTA
18 ottobre 2025
Oggi otto anticipi: in Promozione per la Riese match complicato a Medolla. Sammartinese cerca il tris

Oggi otto anticipi: in Promozione per la Riese match complicato a Medolla. Sammartinese cerca il tris

XWhatsAppPrint

Oggi otto anticipi nel calcio dilettanti (ore 15).

In Eccellenza il Campagnola (3) è ultimo con una vittoria e sei sconfitte e deve assolutamente muovere la classifica a Salsomaggiore (6). Arbitra Federico Stano di Modena.

Due match in Promozione, entrambi nel girone B: la Sammartinese (8, nella foto mister Andrea Salsi), galvanizzata da due vittorie di fila, ospita il Montombraro (6). Arbitro: Leonardo Falaguasta di Piacenza. Pomeriggio complicato per la Riese (8), reduce da un kappao e in cerca di riscatto. L’impegno sul campo della seconda in classifica Medolla/San Felice (17) non sarà dei più banali. Direzione ad Alessio Krolikowski di Modena.

Un match in Prima. Nel girone B, la capolista e imbattuta Atletico Bibbiano Canossa (13) gioca sull’insidioso campo del Fognano (10). Fischietto a Klevis Kada di Piacenza. In Seconda, girone D (qui l’orario cambia, 15.30) la Borzanese ultima con un punto cerca la prima vittoria in casa con la Casalgrandese (7). Dirige Enrico Monticelli di Reggio. Nel girone E alle 15 la Virtus Mandrio (10), dopo un buon avvio, cerca ulteriori conferme sul campo del Rapid Viadana (5). Arbitro: Denis Poli di Reggio.

Due partite in Terza. Nel girone A il Cavriago (2) cerca il primo hurrà e ci prova ospitando il Felina (9). Arbitra Matteo Buzzella di Reggio. Nel B, il Fosdondo (11), primo e imbattuto, affronta l’ostica prova di Cadelbosco (7). Arbitra Marco Deleo di Reggio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su