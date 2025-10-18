Calcio dilettanti. Campagnola, svegliati prima che sia tardi

Oggi otto anticipi nel calcio dilettanti (ore 15).

In Eccellenza il Campagnola (3) è ultimo con una vittoria e sei sconfitte e deve assolutamente muovere la classifica a Salsomaggiore (6). Arbitra Federico Stano di Modena.

Due match in Promozione, entrambi nel girone B: la Sammartinese (8, nella foto mister Andrea Salsi), galvanizzata da due vittorie di fila, ospita il Montombraro (6). Arbitro: Leonardo Falaguasta di Piacenza. Pomeriggio complicato per la Riese (8), reduce da un kappao e in cerca di riscatto. L’impegno sul campo della seconda in classifica Medolla/San Felice (17) non sarà dei più banali. Direzione ad Alessio Krolikowski di Modena.

Un match in Prima. Nel girone B, la capolista e imbattuta Atletico Bibbiano Canossa (13) gioca sull’insidioso campo del Fognano (10). Fischietto a Klevis Kada di Piacenza. In Seconda, girone D (qui l’orario cambia, 15.30) la Borzanese ultima con un punto cerca la prima vittoria in casa con la Casalgrandese (7). Dirige Enrico Monticelli di Reggio. Nel girone E alle 15 la Virtus Mandrio (10), dopo un buon avvio, cerca ulteriori conferme sul campo del Rapid Viadana (5). Arbitro: Denis Poli di Reggio.

Due partite in Terza. Nel girone A il Cavriago (2) cerca il primo hurrà e ci prova ospitando il Felina (9). Arbitra Matteo Buzzella di Reggio. Nel B, il Fosdondo (11), primo e imbattuto, affronta l’ostica prova di Cadelbosco (7). Arbitra Marco Deleo di Reggio.