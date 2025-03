Calcio dilettanti. Capanni (Bagnolese): senza panchina fino al 9 aprile

Le decisioni del giudice sportivo regionale. In Eccellenza una settimana di stop al dirigente Simone Corradini (Arcetana) per comportamento non regolamentare. Un turno a Grillenzoni (Arcetana), Cocconi (Brescello Piccardo), Zinani (Vianese).

In Promozione squalificato fino al 9 aprile mister Andrea Capanni (Bagnolese) per aver contestato una decisione tecnica con frase blasfema. Espulso dal terreno di gioco, reiterava le proteste. Uut fino al 2 aprile il dirigente Davide Bernardelli (Luzzara) per offese agli occupanti della panchina avversaria.

Tre giornate a Ravanetti (Bibbiano/San Polo). Una gara a Oliomarini (Bagnolese), Bonacini ed Errigo (Bibbiano/San Polo), Camillo (Campagnola), Colley (Castellarano), Aldrovandi e Oliverio (Luzzara), Rieti (Montecchio), Malavolti (Riese).

In Prima categoria out fino al 16 aprile mister Simone Siligardi (Daino S.Croce) per aver rivolto all’arbitro una frase irriguardosa. Due gare a Romei (Atletico Bibbiano Canossa). Una giornata a Palermo (Barcaccia), Pivetti (Boca Barco), Bertolotti (Daino S.Croce), Bellini (Guastalla).