Calcio dilettanti. Casalgrande-Siligardi: accordo per la panchina. Il Cervo pronto a esonerare Fava. Arriva Bizzi?

Ore intense a Casalgrande (Prima categoria). Dopo l’esonero di Davide Pavesi la scorsa settimana, il club è vicinissimo al colpo Simone Siligardi (foto), tecnico in uscita dalla Bagnolese che, sfruttando la recente regola che permette ai coach esonerati prima del 30 novembre di tornare in sella nella stessa stagione purchè in una categoria o in un girone diverso, potrebbe ritornare in pista. Per l’ex attaccante si tratterebbe del debutto alla guida di un club di Prima categoria, seppur di rango come il Casalgrande appena retrocesso. L’obiettivo della società del presidente Campioli è ingaggiare un tecnico in vista del big-match casalingo con la capolista Montombraro, volata a +5 grazie al poker rifilato al Carpineti e al contemporaneo pari dei rossoblù, guidati nell’occasione da Gianluca Roncaglia che tornerà a dirigere gli Juniores.

Sembra ormai agli sgoccioli il rapporto fra il trainer Patrick Fava (ex Quattro Castella e Sampolese) e il Cervo, sodalizio collecchiese di Promozione, dopo l’1-4 incassato domenica in casa per mano della Riese che ha raccolto tre punti fondamentali in chiave salvezza. Sempre più critica la situazione dei parmensi sprofondati nell’ultima piazza del girone A e staccati di 6 lunghezze dalla zona play-out. Fra i candidati alla sostituzione, Massimo Bizzi, ex tecnico di Lentigione e Meletolese.