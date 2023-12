Calcio dilettanti. Casumaro e Centese anticipano contro Anzolavino e Galeazza

La vittoria a Comacchio ha portato una ventata di entusiasmo a Casumaro, vittoria che spera di bissare oggi (ore 15) nell’anticipo con l’Anzolavino. Una gara che rappresenta uno scontro diretto per scansare i play out: favoriti i rossoblù, che hanno sette punti in più e che con i tre raccolti al "Raibosola" hanno sgommato fino ad arrivare alla soglia del centro classifica, nel mare della tranquillità. Attenzione a sottovalutare la formazione ospite, domenica ha strappato un pareggio ricco di gol a Castel Bolognese, nel Ravennate. "E’ uno scontro diretto per la salvezza – ammonisce il direttore generale Fabio Montosi – anche se ci riteniamo competitivi alla stessa stregua delle prime della classe. Sono davvero orgoglioso del gruppo, la squadra migliore da quando sono dirigente". Max Testa può sorridere, potrà scegliere la miglior formazione da mandare in campo, non avendo nessuna assenza. Che invece abbondano nella Centese, l’altra ferrarese impegnata in un anticipo. Al "Bulgarelli" di Cento (ore 15) è atteso il Galeazza, l’anno scorso diretta concorrente per la vittoria finale fino agli spareggi play off, quest’anno la formazione ospite non ha lo stesso rendimento ma si sta riprendendo, come dimostra il successo contro la Poggese. "Spero che le difficoltà del Galeazza proseguano contro di noi – è il cinico augurio del ds Malaguti –, ma siamo falcidiati dalle assenze".

Franco Vanini